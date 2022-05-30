Валютний ринок в умовах війни: день 96-й

У понеділок 30 травня робота міжбанківського﻿ валютного ринку триває у звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у четвер 26 травня загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті зріс на 25,54 млн у порівнянні з попереднім робочим днем і склав 223,20 млн доларів. Майже всі операції цього дня пройшли у доларах США; у євро операцій було лише на 0,34 млн доларів в еквіваленті.

За даними Нацбанку, 26 травня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був меншим, ніж обсяг заявок на покупку на 138,4 млн доларів: на 116,6 млн доларів було подано заявок на покупку та на 255,1 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує в експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

На міжбанківському валютному ринку також періодично здійснюються операції у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 13.00 сьогоднішнього дня євро купують по 31,4951 гривень, а продають по 31,8101 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 30 травня знизився на 9192,8 млн і склав 44 433,9 млн гривень.

Готівковий долар в Україні знову дешевшає. До обіду понеділка цінник на продаж готівкового американця в Києві опустився до 36,05-36,10 гривень. Подешевшав долар та в інших містах. У Дніпрі станом на 12.30 його продавали по 36,30 гривень, у Хмельницькому та Рівному – по 36,05, а в Івано-Франківську – по 35,95 гривень. Втім, на момент написання статті ми отримуємо повідомлення, що спостерігається зростання попиту, і цінники припинили зниження.

Євро на FOREX вранці понеділка спробував продовжити вчорашнє зростання і піднялося до позначки 1,0770 долара. Готівковий євро подешевшав синхронно із доларом. Якщо минулої п'ятниці київські гуртові обмінні пункти продавали його по 39,00-39,20 гривень, то сьогодні – вже по 38,60-38,80 гривень.

Російський рубль знову зміцнюється до долара: USD/RUB на обід понеділка опустився до 61 руб/$.

Ціна біткоїна знову йде вгору. Сьогодні на популярній біржі Binance він подорожчав до 30928,71 $ за монету. Біткойн торгується в коридорі 28000-31000 $ за монету з 13 травня. Пробитися вище, попри всі старання покупців, поки що не вдається.