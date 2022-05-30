Мер: окупанти два тижні блокують евакуацію з Мелітополя

Російські окупанти протягом останніх двох тижнів блокують евакуацію мирних жителів із Мелітополя.﻿ Про це повідомив мер Іван Федоров, повідомляє Новое время.

"Останні два тижні евакуація майже не проводиться, тому що росіяни блокують це на лінії розмежування у Василівці: сьогодні там зібралося понад 400 машин, у яких перебувають і тримісячні діти. Сьогодні черга зовсім не рухається" , — зазначив він.

За словами Федорова, окупанти використовують мирних жителів, щоб убезпечити себе від пострілів артилерії з українського боку.

Він додав, що окупанти понад два місяці тому заблокували офіційну евакуацію, яку Офіс президента України погодив із міноборони РФ.

При цьому відносно спокійно протягом попередніх трьох місяців мешканці мали змогу пересуватися на особистому транспорті з Мелітополя до Запоріжжя.

Федоров зазначив, що за час окупації Мелітополя з міста змогли виїхати 50% мешканців — майже 70 тисяч городян.