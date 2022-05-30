Стефанчук: Україна як кандидат у ЄС – це частина мирного врегулювання

Україна не погодиться на заморожений конфлікт та поступку територій у обмін на мир. У планах – перемогти російського агресора та змусити його звільнити українські території в міжнародно визнаних кордонах. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО 2022 року, повідомляє прес-служба парламенту.

За його словами, "частиною мирного плану є й продовження санкційної політики щодо Росії" .

"Мета цих санкцій - зламати військову машину Росії, яка розросла до таких розмірів, що поїдає сусідні країни та власний народ. Усі, хто продовжує торгівлю з Росією, хто продовжує купувати російські енергоносії та інші товари, хто продовжує працювати з російськими банками, вносять свій внесок у те, щоб російська військова машина відливала нові кулі, виробляла нові бомби та ракети, які вбивають потім людей в Україні і не лише”, – наголосив Стефанчук.

За його словами, настав час, коли демократії мають згуртуватися та приймати швидкі, однозначні та відповідальні рішення. Більше жодних половинчастих рішень чи невизначених кроків, наголосив спікер.

Глава ВР зазначив, що Україна цінує можливість відвертого спілкування з НАТО, оскільки бачить у ньому інститут партнерства та діалогу. Спікер парламенту також сказав, що Україна насамперед потребує отримання статусу кандидата в члени ЄС. Стефанчук висловив сподівання, що країни-члени ЄС ухвалять таке рішення вже у червні.

"Набуття статусу кандидата ми бачимо не як самоціль, а як початок, як наріжний камінь для будівництва таких державних інституцій, такої економіки, такого способу організації життя, які повною мірою відповідатимуть усім стандартам ЄС. Надання статусу кандидата також стане частиною процесу мирного врегулювання ", – наголосив голова ВР.

За його словами, Україна готова бути гарантом стабільності безпеки в регіоні, але їй потрібно більше сучасної оборонної зброї. Зокрема, ідеться про швидке постачання на регулярній основі реактивних систем залпового вогню, далекобійних артилерійських систем та боєприпасів, систем берегової оборони, танків та бронетехніки.

"Дайте нам ракети, які зможуть збити російські ракети. Запитайте: а хто наступний в імперських інтересах Росії, яка не цінує ні людських життів, ні ресурсів у досягненні своїх цілей, породжених хворою фантазією?" – наголосив Стефанчук.

Спікер Верховної Ради висловив надію на якнайшвидше ухвалення шостого пакету санкцій. Крім того, на його думку, важливим є відключення банків країни-агресора від SWIFT, заборона заходу судів агресора до портів, призупинення або зупинення його членства у впливових міжнародних організаціях тощо.