Маляр: інформація про захисників Азовсталі засекречена задля їхньої безпеки

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що інформація про захисників Азовсталі секретна через переговорний процес й питання їх безпеки, повідомляє Новое время.

"У нас, звісно, є вся інформація, але наразі вона є секретною. Це пов’язано не тільки із самим переговорним процесом, але і з безпекою цих людей. Це персональні дані, це зрозуміло" , — сказала Маляр в ефірі національного телемарафону.

За її словами, інформація про захисників Азовсталі наразі не публічна.

За даними Міністерства оборони Великої Британії, із заводу Азовсталь у Маріуполі евакуювали до 1700 захисників міста.