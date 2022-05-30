Запорізька ОВА: Гуляйполе перебуває під постійним ворожим вогнем

Гуляйполе знаходиться під постійним ворожим вогнем. Минулої доби зафіксовано найбільшу кількість звернень від місцевих мешканців щодо завданих руйнувань.﻿ Про це повідомляє прес-служба Запорізької обласної військової адміністрації, повідомляє Новое время.

За данними відомства, зруйновано понад 50 об'єктів цивільної інфраструктури.

"29 травня ворог нещадно обстрілював багатоповерхівки, приватні помешкання гуляйпільців та інші об'єкти цивільної інфраструктури", – ідеться в повідомленні.

У відомстві заявили, що внаслідок збройної атаки в домівках мирних жителів вибиті вікна та двері, пошкоджені стіни та шиферне покриття на дахах.

"У дворах людей потрощено прибудинкову територію, парканні огорожі, гаражі та інші господарчі будівлі" , – заявили в ОВА.

В адміністрації додали, що від артилерійського обстрілу пошкоджено близько десятка продовольчих магазинів. Також руйнацій зазнали місцевий будинок молитви та поштове відділення.