Джозвяк: посли ЄС укотре не узгодили шостий пакет санкцій

Джозвяк: посли ЄС укотре не узгодили шостий пакет санкцій

Постійні представники держав-членів ЄС на зустрічі в понеділок знову не змогли досягти згоди щодо шостого пакету санкцій проти Росії. П﻿ро це, посилаючись на Twitter європейського редактора "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка, повідомляє Європейська правда.

"Зустріч послів ЄС завершена. У висновках Європейської комісії можуть бути певні зміни щодо санкцій, які обговорюватимуть лідери ЄС, але до погодження шостого пакету санкцій ще дуже далеко. Забагато винятків і відступів", - зазначив Джозвяк.

Дискусії щодо шостого пакету санкцій ЄС тривають понад місяць. Головною перешкодою є неможливість погодити ембарго на імпорт нафти з Росії, проти чого виступає Угорщина.

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