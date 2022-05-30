Джозвяк: посли ЄС укотре не узгодили шостий пакет санкцій

Постійні представники держав-членів ЄС на зустрічі в понеділок знову не змогли досягти згоди щодо шостого пакету санкцій проти Росії. П﻿ро це, посилаючись на Twitter європейського редактора "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка, повідомляє Європейська правда.

"Зустріч послів ЄС завершена. У висновках Європейської комісії можуть бути певні зміни щодо санкцій, які обговорюватимуть лідери ЄС, але до погодження шостого пакету санкцій ще дуже далеко. Забагато винятків і відступів" , - зазначив Джозвяк.

Meeting of EU ambassadors over. Might be some modifications in the #Euco conclusions on sanctions for leaders to chew over but there is far from an agreement on the 6th package. Too many exemptions and derogations. #Russia #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 30, 2022

Дискусії щодо шостого пакету санкцій ЄС тривають понад місяць. Головною перешкодою є неможливість погодити ембарго на імпорт нафти з Росії, проти чого виступає Угорщина.