Луганська ОВА: від обстрілів військ РФ загинув французький журналіст

Луганська ОВА: від обстрілів військ РФ загинув французький журналіст

Від обстрілів російських військ загинув французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію на Луганщині. Евакуацію офіційно зупинено.

Про це повідомляє﻿ голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Сьогодні наш броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з області та потрапив під ворожий обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію, патрульного поліцейського врятувала каска", - повідомив Гайдай.

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