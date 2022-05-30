Луганська ОВА: від обстрілів військ РФ загинув французький журналіст
Від обстрілів російських військ загинув французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію на Луганщині. Евакуацію офіційно зупинено.
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Сьогодні наш броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з області та потрапив під ворожий обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію, патрульного поліцейського врятувала каска", - повідомив Гайдай.