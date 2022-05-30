МО: війська РФ перегруповуються для продовження наступу

Російські війська проводять перегрупування для продовження наступу на деяких ділянках. Про це повідомив﻿ речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

На Харківському напрямку ЗСУ протидіють підрозділам окупаційних військ противника, який основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих позицій та недопущенні подальшого просування наших військ до кордону.

На Слов’янському противник перегрупується для поновлення наступу у напрямках: Ізюм – Барвінкове, Ізюм – Слов’янськ. У напрямках с. Довгеньке та Курулька українські війська відбивають штурмові дії окупантів.

Донецький напрямок. Там ЗСУ стримують наступ російсько-окупаційних військ, які намагаються оточити наші підрозділи у районах Лисичанська і Сєверодонецька та блокувати основні логістичні шляхи.

На Лиманському напрямку окупанти закріплюються в районі Лиману та проводять перегрупування.

На Сєвєродонецькому за підтримки артилерії ворог веде штурмові дії в напрямках Тошківки і Устинівки.

На Бахмутському окупанти здійснюють перегрупування для подальшого наступу на Комишуваху. Нарощують систему ППО.

На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках ворог вів контрбатарейну боротьбу та вів вогонь у бік позицій наших військ.

На Запорізькому напрямку противник відкривав вогонь з артилерії у районах н.п. Оріхів та Лугівське, що у 40-60 км на південний схід від Запоріжжя.

Південнобузький напрямок. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, ведені розвідки, сковуванні наших військ та запобіганні перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки. Ворог не припиняє вогневий вплив на наші війська.

Волинський та Поліський напрямки. Визначені підрозділи зс Білорусі (до семи батальйонів) продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях.

Сіверський напрямок. Противник утримує визначені підрозділи на ділянці російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях для запобігання перекидання наших військ на інші загрозливі напрямки.

З метою нанесення втрат ЗСУ агресор здійснив вогневе ураження артилерією об’єктів у районах н.п. Бояро-Лежачі, Манухівка (Сумська область) та Янжулівка, Каменська Слобода (Чернігівська область).

Чорноморська та Азовська операційні зони. Кораблі чф в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку. Противник блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває один носій КРМБ типу “Калибр” (сумарний залп – до 8 ракет).