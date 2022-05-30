Законопроект: безмитне ввезення авто громадянами скасують

Кабінет міністрів подав до Верховної ради проект змін до Податкового кодексу щодо перегляду окремих пільг з оподаткування. Пропонується скасувати безмитне ввезення в Україну автомобілів громадянами.﻿ Про це, з посиланням на проект закону 7418, підписаний прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Законопроектом пропонується відновити оподаткування, яке було скасовано:

для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;

для підприємств, що не сплачують ввізне мито;

для транспортних засобів, що ввозяться громадянами;

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, в результаті дії звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком та ПДВ до бюджету не надійшло близько 13 млрд грн; ввезено більше 119 тисяч автомобілів.

Разом з тим, пропонується звільнити від сплати збору до Пенсійного фонду легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома).