ОВА: на Харківщині скоротили час комендантської години

З 30 травня у Харківській області змінюється час комендантської години. Згідно з розпорядженням, тепер комендантська година триватиме з 22:00 до 06:00. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Комендантська година триватиме з 22:00 до 06:00. Сьогодні підписав відповідне розпорядження" , - написав він у Телеграмі.

Зазначається, що в цей час заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом. Необхідно перебувати вдома та в місцях безпеки.

З 2 травня комендантська година в регіоні була з 21:00 до 06:00.