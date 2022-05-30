ОВА: на Харківщині скоротили час комендантської години
З 30 травня у Харківській області змінюється час комендантської години. Згідно з розпорядженням, тепер комендантська година триватиме з 22:00 до 06:00. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Комендантська година триватиме з 22:00 до 06:00. Сьогодні підписав відповідне розпорядження", - написав він у Телеграмі.
Зазначається, що в цей час заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом. Необхідно перебувати вдома та в місцях безпеки.
З 2 травня комендантська година в регіоні була з 21:00 до 06:00.