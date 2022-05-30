ОП: Україна веде з РФ переговори лише по гумпитанням

На сьогодні переговорний процес з росією призупинено в політико-дипломатичній частині, в гуманітарній частині він працює.﻿ Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв’ю LB.ua, повідомляє Укрінформ.

"Переговорний процес сьогодні призупинений в політико-дипломатичній частині. В гуманітарній частині він працює, тому що обмін полоненими, є гуманітарні коридори, спроби евакуювати наших людей. Чому політико-дипломатична частина призупинена? Тому що переговори – це ж питання зв’язку між тим, що відбувається в реальному світі, не тільки на полях битв, але й в цілому: санкції, репутація, партнери. Росія неадекватно дивиться на все це. Це феномен, який теж буде вписаний у підручники" , - сказав Подоляк.

За його словами, Росія зараз живе у створеній реальності і тому абсолютно неадекватно сприймає те, що відбувається в світі.