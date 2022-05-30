ОП: Україна веде з РФ переговори лише по гумпитанням
На сьогодні переговорний процес з росією призупинено в політико-дипломатичній частині, в гуманітарній частині він працює. Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв’ю LB.ua, повідомляє Укрінформ.
"Переговорний процес сьогодні призупинений в політико-дипломатичній частині. В гуманітарній частині він працює, тому що обмін полоненими, є гуманітарні коридори, спроби евакуювати наших людей. Чому політико-дипломатична частина призупинена? Тому що переговори – це ж питання зв’язку між тим, що відбувається в реальному світі, не тільки на полях битв, але й в цілому: санкції, репутація, партнери. Росія неадекватно дивиться на все це. Це феномен, який теж буде вписаний у підручники", - сказав Подоляк.
За його словами, Росія зараз живе у створеній реальності і тому абсолютно неадекватно сприймає те, що відбувається в світі.
"Вони дійсно вважають, що «освобождают города Украины, разрушая их в ноль и убивая при этом тысячу людей». Вони це щиро вважають правильними діями. І тому, коли приходять на переговорний процес, безумовно, не можуть спілкуватись з адекватними людьми. Тому що переговори – це коли ти даєш позицію, аргументуєш, об’єктивуючи її. А якщо навпроти тебе сидить людина, яка живе в ілюзії, то вона просто не може зрозуміти твої слова. А ти не можеш пояснити людині, яка є трошки схибленою шизофренічним станом, об’єктивні наслідки її дій", - зазначив Подоляк.