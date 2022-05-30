Верещук: обміном полоненими тепер займається ГУР та СБУ

Обміном військовополоненими тепер займатиметься Головне управління розвідки Міноборони. Про це заявила віце-прем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, повідомляє Дзеркало тижня.

"По подальшій роботі з обміну військовополоненими: свій функціонал з обміну військовополоненими передаю Головному управлінню розвідки Міноборони" , - написала вона в Telegram.

Вона додала, що в Україні вже створено відповідні реєстри, а також відпрацьовано організаційні питання, налагоджено комунікаційні канали.

«Надалі обміни військовополоненими – це спільна робота ГУР та СБУ» , – наголосила міністерка.

При цьому мінреінтеграція залишається відповідальною за утримання реєстрів військовополонених та роботу з профільними міжнародними організаціями.