Верещук: обміном полоненими тепер займається ГУР та СБУ
Обміном військовополоненими тепер займатиметься Головне управління розвідки Міноборони. Про це заявила віце-прем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, повідомляє Дзеркало тижня.
"По подальшій роботі з обміну військовополоненими: свій функціонал з обміну військовополоненими передаю Головному управлінню розвідки Міноборони" , - написала вона в Telegram.
Вона додала, що в Україні вже створено відповідні реєстри, а також відпрацьовано організаційні питання, налагоджено комунікаційні канали.
«Надалі обміни військовополоненими – це спільна робота ГУР та СБУ» , – наголосила міністерка.
При цьому мінреінтеграція залишається відповідальною за утримання реєстрів військовополонених та роботу з профільними міжнародними організаціями.