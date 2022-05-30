Глава ЄК визнала, поки що на нафтове ембарго узгодженості не буде

Глава ЄК визнала, поки що на нафтове ембарго узгодженості не буде

Євросоюз не зможе погодити повне ембарго на російську нафту на цьому саміті. Про це заявила у понеділок, 30 травня, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє Корреспондент.

"Ми, практично, вирішили всі питання, крім одного – це питання нафти трубою. Тут обговорення ще триває. У мене немає високих очікувань щодо того, що ми вирішимо це за наступні 48 години. Але мій заклик до держав-членів дуже чіткий. – ключ до успіху був і є – солідарність з Україною та єдність Європейського союзу. І з цим ми маємо працювати", - сказала вона.

У свою чергу, Reuters пише, що лідери країн ЄС не обговорюватимуть на саміті встановлення граничної ціни на газ, але можуть звернутися до Єврокомісії з проханням вивчити це питання.

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