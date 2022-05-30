Глава ЄК визнала, поки що на нафтове ембарго узгодженості не буде

Євросоюз не зможе погодити повне ембарго на російську нафту на цьому саміті. Про це заявила у понеділок, 30 травня, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє Корреспондент.

"Ми, практично, вирішили всі питання, крім одного – це питання нафти трубою. Тут обговорення ще триває. У мене немає високих очікувань щодо того, що ми вирішимо це за наступні 48 години. Але мій заклик до держав-членів дуже чіткий. – ключ до успіху був і є – солідарність з Україною та єдність Європейського союзу. І з цим ми маємо працювати" , - сказала вона.

У свою чергу, Reuters пише, що лідери країн ЄС не обговорюватимуть на саміті встановлення граничної ціни на газ, але можуть звернутися до Єврокомісії з проханням вивчити це питання.