"Газпром" пригрозив Данії перекрити постачання газу за відмову платити рублями

Найбільша енергетична компанія Данії Orsted відхилила вимоги Кремля про оплату за газ "у рублях" і очікує на припинення поставок з боку "Газпрому". Про це йдеться у заяві компанії, повідомляє Дело.

"Газпром експорт" продовжує вимагати від Оrsted розплачуватись за постачання газу в рублях. У нас немає жодних юридичних зобов'язань за контрактом, і ми неодноразово повідомляли "Газпром експорт", що не робитимемо цього. Крайній термін оплати – 31 травня, і Оrsted продовжить платити у євро. Тому є ризик, що "Газпром експорт" припинить постачання газу до Оrsted. На думку Оrsted, це буде порушенням контракту" , - йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, оскільки газопроводу, що йде безпосередньо з Росії до Данії, немає, Росія не зможе безпосередньо перекрити постачання газу до Данії. Однак це означає, що газ для Данії має закуповуватися переважно на європейському газовому ринку.

"В Оrsted ми готувалися до цього сценарію, щоб звести до мінімуму ризик нестачі газу у клієнтів Оrsted, в основному великих компаній у Данії та Швеції. Ørsted має сховища, наприклад, у Данії та Німеччині, і в даний час ми наповнюємо ці сховища, щоб забезпечити постачання газу нашим клієнтам і зробити свій внесок у безпеку поставок на ринку. Ми продовжимо діалог з владою щодо ситуації" , - йдеться на сайті компанії.

За інформацією видання Bloomberg Оrsted раніше уклав з "Газпромом" угоду на постачання газу обсягом 20 террават-годину на рік, який мав діяти до кінця десятиліття. Це близько 1,3% газу, який "Газпром" постачав до країн ЄС у 2021 році.

Аналітик BloombergNEF Стефан Ульріх вважає, що обсяг газу, який споживає Данія, досить невеликий у масштабах ЄС, тому не важко знайти на європейському ринку достатній для заміщення обсяг блакитного палива.