Зеленський та Ердоган провели телефонні переговори

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом, повідомляє Новое время.

Український лідер повідомив у Twitter, що сторони обговорили створені країною-агресором загрози продовольчої безпеки, шляхи розблокування українських портів та взаємодію в сфері безпеки.

За словами Зеленського, вони з Ердоганом були одностайні в необхідності відновлення миру, де Україна цінує сприяння Анкарі в цьому процесі.

Згідно з заявою управління з комунікацій турецького президента, обговорювалися останні події російсько-української війни, повідомляє CNN Turk.

Ердоган заявив, що вони доклали всіх зусиль для продовження переговорів між Україною та Росією, і що Анкара й надалі готова надавати необхідну підтримку, включаючи посередництво.

За словами турецького лідера, він надає особливого значення проекту створення безпечного коридору для експорту української сільськогосподарської продукції морем, і в Туреччині позитивно ставляться до участі разом із сторонами у Моніторинговому центрі, який працюватиме під егідою ООН в Стамбулі.

Раніше Ердоган провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, під час яких сказав йому, що готовий організувати зустріч представників України, Росії та ООН у Стамбулі.