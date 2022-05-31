Пентагон: США допускають можливість ескалації в Україні

Сполучені Штати вважають, що ситуація в Україні може стати ще більш серйозною. Тому роблять кроки, щоб цього не допустити, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це заявив голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерала Марк Міллі в ефірі Fox News.

Одним з кроків у цьому напрямку, за його словами, є переговори між військовими США і РФ.