Пентагон: США допускають можливість ескалації в Україні
Сполучені Штати вважають, що ситуація в Україні може стати ще більш серйозною. Тому роблять кроки, щоб цього не допустити, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
Про це заявив голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерала Марк Міллі в ефірі Fox News.
Одним з кроків у цьому напрямку, за його словами, є переговори між військовими США і РФ.
"Я вважаю, що завжди є можливість ескалації, нам необхідно їй управляти і оцінювати шанс ескалації. Ми цим займаємося, саме тому ви бачили міністра Остіна, який говорить зі своїм колегою, а я говорю зі своїм колегою, щоб управляти ескалацією і не допустити розростання цього в щось більш жахливе, ніж є зараз", - сказав він