WP: США можуть надати Україні РСЗВ, але з меншою дальністю

Президент Байден не виключає відправку Україні ракетної системи залпового вогню (РСЗВ), але з меншою дальністю, повідомляє Українська правда.

Про це пише The Washington Post із посиланням на високопоставленого чиновника США

"РСЗВ розглядається, але на столі немає нічого з можливостями дальнього удару" , – розповіло джерело.

Раніше в понеділок Байден заявив журналістам, що Сполучені Штати "не збираються посилати в Україну ракетні системи", які можуть досягати Росії, виключаючи спеціалізовані ракети, які можуть досягати більшої відстані.

Це залишає відкритою можливість того, що адміністрація надішле Україні РСЗВ із ракетами меншої дальності.

Видання також зазначає, що США, якщо нададуть Україні РСЗВ, то лише з дальністю пострілу близько 70 км (43 милі), а не тактичні ракетні системи, які стріляють майже на 295 км (186 миль).