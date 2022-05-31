Радники з нацбезпеки США і Туреччини обговорили ситуацію в Україні і НАТО
Радник з національної безпеки США Джейк Салліван провів телефонну розмову з Ібрагімом Каліном, прессекретарем і головним радником президента Туреччини. Сторони обговорили війну в Україні та вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
Сторони обговорили свою постійну підтримку України перед обличчям російської агресії, а також відповідні зусилля щодо забезпечення виходу українського сільськогосподарського експорту на світові ринки.
Салліван висловив підтримку триваючим прямим переговорам Туреччини зі Швецією і Фінляндією для розв'язання проблем, пов'язаних з їх заявками на членство в НАТО, які США підтримують.
Своєю чергою в заяві турецької сторони йдеться, що Калін під час розмови з Салліваном заявив, що країни, які бажають вступити в НАТО, повинні засвоїти цінності і принципи Альянсу в галузі безпеки і боротьби з тероризмом.
"Було підкреслено, що Швеції і Фінляндії необхідно зробити конкретні кроки щодо терористичних організацій, що загрожують національній безпеці Туреччини", - додали в Анкарі.