Радники з нацбезпеки США і Туреччини обговорили ситуацію в Україні і НАТО

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван провів телефонну розмову з Ібрагімом Каліном, прессекретарем і головним радником президента Туреччини. Сторони обговорили війну в Україні та вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Сторони обговорили свою постійну підтримку України перед обличчям російської агресії, а також відповідні зусилля щодо забезпечення виходу українського сільськогосподарського експорту на світові ринки.

Салліван висловив підтримку триваючим прямим переговорам Туреччини зі Швецією і Фінляндією для розв'язання проблем, пов'язаних з їх заявками на членство в НАТО, які США підтримують.

Своєю чергою в заяві турецької сторони йдеться, що Калін під час розмови з Салліваном заявив, що країни, які бажають вступити в НАТО, повинні засвоїти цінності і принципи Альянсу в галузі безпеки і боротьби з тероризмом.