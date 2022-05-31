ОВА: окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську

Вночі російські війська завдали ракетного удару по Слов'янську. Унаслідок удару троє людей загинуло, шестеро поранені.

Про це повідомив﻿ голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Постраждала школа та щонайменше сім багатоповерхівок.

Наразі проводяться рятувальні роботи. Про точну кількість жертв та постраждалих можна буде говорити вже по їх завершенню, зазначив Кириленко.

"Вкотре повторюю, що безпечних місць на Донеччині немає, тож знову закликаю: евакуюйтеся - збережіть свої життя" , - написав голова ОВА.