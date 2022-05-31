Скасування кредитних канікул: умови кредитування з 1 червня

З початку воєнного стану українські банки оголосили про запровадження кредитних канікул. Вони тривали три місяці, і тепер прийшов час для їх скасування, повідомляє Сьогодні.

Які умови кредитування діятимуть у банках уже з 1 червня?

ПриватБанк

У цій установі з 1 червня кредитні канікули вже не діятимуть, однак певні пільги для клієнтів все ж залишають. Зокрема, для них пропонують вдвічі знижену процентну ставку.

Якщо клієнт вчасно вноситиме обов'язковий щомісячний платіж у розмірі 5% від суми заборгованості, то для нього будуть доступні пільгові умови зі ставкою 1,7%. Якщо ж платежі будуть прострочені, то відсотки нараховуватимуться за стандартними ставками 3,4% (для карток Універсальна Голд) та 3,5% (для карток Універсальна).

Такі пільгові умови триватимуть ще три місяці – до серпня.

Крім того, особливі умови обслуговування залишаються для військовослужбовців та осіб, які постраждали внаслідок військової агресії Росії.

Як зазначають на сайті банку, кредитні канікули для мобілізованих громадян тривають із 01.03.2022 до закінчення воєнного стану в країні, і передбачають такі умови:

скасування обов'язкових щомісячних платежів;

встановлення процентної ставки за користування кредитом – 0%;

можливість користування повним кредитним лімітом, наданим до 24.02.2022.

Monobank

У Monobank пільги з самого початку були іншими і фінустанова продовжувала стягувати комісії і відсотки, хоч і за зниженими ставками. Однак за не внесення обов'язкового платежу штрафи не нараховували. Після 1 червня кредитні канікули остаточно завершаться, однак як і в попередньому банку, будуть діяти пільги.

Так, з 1 червня до закінчення воєнного стану буде діяти знижена ставка за всіма кредитними продуктами банку у розмірі 1,6% на місяць.

Ощадбанк

За картковими рахунками кредитні канікули у цьому банку будуть продовжені. Однак будуть діяти оновлені умови:

процентна ставка – в розмірі 50% від визначеної в договорі;

обов'язковий платіж за тілом кредиту – 2% від суми використаних коштів (замість визначеного в договорі комплексного банківського обслуговування – 5%).

Канікули діяли і для бізнесу, однак з 1 червня для цієї категорії клієнтів їх скасують. Діятимуть звичайні умови кредитів, з якими можна ознайомитись на сайті.

ПУМБ

Як і попередні банки, ПУМБ оголосив про кредитні канікули до 1 червня. Однак щомісячні платежі не скасовували, а просто зменшили.

"Протягом дії кредитних канікул обов'язкові платежі будуть складатися лише з відсотків та щомісячної комісії за кредитом. А погашення платежів по тілу кредиту відтерміновується та сплачується протягом періоду, на який буде подовжено строк дії кредитного договору" , – пояснюють на сайті банку.

Водночас зараз у пресслужбі банку кажуть, що поки програма кредитних канікул триває, і її скасовувати не будуть. Якщо банк вирішить припинити дію канікул, про це пресслужба повідомить окремо.

Інформацію щодо кредитних канікул у інших банках можна знайти на їхніх офіційних сайтах, а також на офіційних сторінках у соцмережах.

Плюси та мінуси кредитних канікул

Раніше аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак розповів, що мінус кредитних канікул полягає в тому, що це не автоматична умова і кожному позичальнику обов'язково треба звернутися до банку.

Також мінус у тому, що борг за відсотками, який нараховується за кожен місяць, ніхто не списує. Тобто навіть якщо підприємство закрито і доходу немає, або якщо ви втратили роботу через війну і доходу немає, це ризик, який кожна людина брала на себе, беручи кредитні зобов'язання.

А ось серед плюсів, є те, що кредитні організації не штрафують людей та компанії за несвоєчасність платежів.