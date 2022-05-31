Лідери ЄС на червневій зустрічі розглянуть заявку України на членство

Лідери ЄС на червневій зустрічі розглянуть заявку України на членство

Лідери ЄС погодилися на червневій зустрічі розглянути заявки України, Грузії та Молдови на членство у блоці, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у висновках саміту ЄС.

"Європейська рада приймає до відома підготовку висновків Єврокомісії щодо заявки України на членство в ЄС, а також Республіки Молдова та Грузії, і повернеться до цього питання на своєму червневому засіданні", - йдеться у висновках.

Крім того, як зазначається, Європейський союз та його держави-члени активізуватимуть свої зусилля, щоб налагодити контакти з третіми країнами, щоб підтримати Україну у всіх вимірах, протистояти неправдивому російському наративу та маніпуляції інформацією, а також запобігати ухиленню та обходу санкцій.

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