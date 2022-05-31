Лідери ЄС на червневій зустрічі розглянуть заявку України на членство

Лідери ЄС погодилися на червневій зустрічі розглянути заявки України, Грузії та Молдови на членство у блоці, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у висновках саміту ЄС.

"Європейська рада приймає до відома підготовку висновків Єврокомісії щодо заявки України на членство в ЄС, а також Республіки Молдова та Грузії, і повернеться до цього питання на своєму червневому засіданні" , - йдеться у висновках.

Крім того, як зазначається, Європейський союз та його держави-члени активізуватимуть свої зусилля, щоб налагодити контакти з третіми країнами, щоб підтримати Україну у всіх вимірах, протистояти неправдивому російському наративу та маніпуляції інформацією, а також запобігати ухиленню та обходу санкцій.