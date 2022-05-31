Гайдай: війська РФ штурмують у районах Сєвєродонецька та Тошківки

Двоє загиблих та троє поранених у Лисичанську. Російські війська штурмують у районах Сєвєродонецька та Тошківки, зруйнували дитсадок в Гірському. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зазначається, що наразі невідома точна кількість жертв за останні два дні серед цивільного населення в тих районах Сєвєродонецька, до яких увійшли бойовики.

"Напевно, багато хто із нас з обуренням передивлявся відео, де їх радо зустрічають місцеві. Здебільшого, це постановочні сцени. Тисячі, які залишилися в місті, бояться помсти або розправи без причин, як то було в Бучі" , - написав він.

Унаслідок вчорашнього обстрілу авто для евакуації загинув французький журналіст, ще троє осіб пораненію

За минулу добу в Сєвєродонецьку пошкоджені 12 будинків, у Лисичанську – 12 та заклад громадського харчування, у Гірському – дев’ять та дитячий садок, у Тошківці, яку війська РФ штурмують, – щонайменше шість, у Нирковому, Вікторівці, Миколаївці – загалом шість.

Основні зусилля зараз росіяни зосереджують на встановленні контролю над містом Сєверодонецьк. Штурмують, але не мають успіху, у районах Золотого, написав Гайдай.