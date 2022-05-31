ЄС погодив відключення російського Сбербанку від SWIFT

У російському Сбербанку запевняють, що відключення від SWIFT мало вплине на роботу фінустанови, оскільки головні санкції вже були введені, повідомляє Новое время.

Лідери Євросоюзу погодили відключення російського Сбербанку від системи електронних платежів SWIFT на саміті у Брюсселі. Про це повідомив у Twitter голова Євроради Шарль Мішель.

Він написав, що шостий пакет санкцій Євросоюзу включає жорсткі заходи, у тому числі «десвіфтинг найбільшого російського банку - Сбербанку».

У самому банку заявили, що відключення від SWIFT не вплине на них суттєвого впливу — «найважчі санкції і так уже введені», передає російський РБК з посиланням на прес-службу банку.