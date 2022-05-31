Миколаїв: росіяни влучили в дім із двома дітьми

У Миколаївській області російські військові влучили в дім із двома дітьми, діти не постраждали, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Продовжуються інтенсивні обстріли міста та області. Потрапили до будинку з двома дітьми. Вони не постраждали" , – заявив він.

За даними ОВА, зранку 31 травня Миколаїв знову був під обстрілами. Інформація щодо пошкоджень та потерпілих уточнюється.

Кім зазначив, що записав відеозвернення, бо окупанти поширюють чутки, що він помер.