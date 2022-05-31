Гайдай: частина Сєвєродонецька знаходиться під контролем російських військ
Частина Сєвєродонецька Луганської області знаходиться під контролем російських окупантів. Про це повідомив голова обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай, повідомляє Новое время.
"Частина Сєвєродонецька під контролем росіян. Ризику оточення міста — немає! Продовжуються вуличні бої у Сєвєродонецьку, наші захисники намагаються вибити орків до околиць. Вільно почуватися в обласному центрі можуть лише російські трупи", — сказав він.
За словами глави ОВА, війська РФ збираються зачищати територію навколо Сєвєродонецька. На села Сиротине та Борівське кидають близько батальйона солдатів, підтягують туди важку техніку.
"Простіше кажучи — збираються мародерити та замітати сліди, руйнуючи та вбиваючи мирне населення", — додав він.
Гайдай уточнив, що вся територія вільної Луганської області перебуває під постійним обстрілом.
Трасу Лисичанськ-Бахмут противник не контролює, але щільно обстрілює.
30 травня війська РФ просунулися вглиб Сєвєродонецька, у місті почалися вуличні бої.
Перед цим голова Сєвєродонецької районної адміністрації Роман Власенко заявив, що російські окупанти контролюють смугу близько 100 метрів у місті.
Зранку 31 травня Гайдай повідомив, що штурм Сєвєродонецька продовжується без зупинки, йдуть вуличні бої. Райони, де тривають вуличні бої у Сєвєродонецьку, важко обстежити, тому кількість жертв там невідома.