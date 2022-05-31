Гайдай: частина Сєвєродонецька знаходиться під контролем російських військ

Частина Сєвєродонецька Луганської області знаходиться під контролем російських окупантів.﻿ Про це повідомив голова обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай, повідомляє Новое время.

"Частина Сєвєродонецька під контролем росіян. Ризику оточення міста — немає! Продовжуються вуличні бої у Сєвєродонецьку, наші захисники намагаються вибити орків до околиць. Вільно почуватися в обласному центрі можуть лише російські трупи" , — сказав він.

За словами глави ОВА, війська РФ збираються зачищати територію навколо Сєвєродонецька. На села Сиротине та Борівське кидають близько батальйона солдатів, підтягують туди важку техніку.

"Простіше кажучи — збираються мародерити та замітати сліди, руйнуючи та вбиваючи мирне населення" , — додав він.

Гайдай уточнив, що вся територія вільної Луганської області перебуває під постійним обстрілом.

Трасу Лисичанськ-Бахмут противник не контролює, але щільно обстрілює.

30 травня війська РФ просунулися вглиб Сєвєродонецька, у місті почалися вуличні бої.

Перед цим голова Сєвєродонецької районної адміністрації Роман Власенко заявив, що російські окупанти контролюють смугу близько 100 метрів у місті.

Зранку 31 травня Гайдай повідомив, що штурм Сєвєродонецька продовжується без зупинки, йдуть вуличні бої. Райони, де тривають вуличні бої у Сєвєродонецьку, важко обстежити, тому кількість жертв там невідома.