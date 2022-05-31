ОВА: окупанти обстріляли Сумщину

Російські війська обстріляли Сумську область, люди не постраждали. Про це повідомив﻿ очільник ОВА Дмитро Живицький.

Близько опівночі ворог з літака, який не перетинав кордон України, здійснив два пуски ракет по території Есманської громади.

Майже одночасно із цим розпочався артобстріл Білопільської громади із САУ.

Майже о 3 ночі з території Росії також обстріляли Великописарівську громаду, близько 10 ударів артилерії, додав Живицький.

В усіх випадках обійшлося без людських жертв, інформація про руйнування уточнюється.