У Bloomberg підрахували, скільки втратить РФ через нафтове ембарго

Часткове ембарго на російську нафту, про яке домовився Євросоюз, може позбавити Кремль мільярдів доларів виторгу на рік, повідомляє Новое время.

Ембарго на російську нафту може коштувати Кремлю близько $10 млрд експортних доходів на рік, підрахували в Bloomberg.

У цьому випадку Росія буде змушена продавати свою нафту зі знижкою до Азії, де вона вже переходить із рук в руки приблизно на $34 за барель дешевше, ніж ціна ф'ючерсів на нафту марки Brent.

За підрахунками видання, припинення поставок трубопроводом через північну гілку нафтопроводу Дружба до Польщі та Німеччини скорочує експортні доходи РФ ще $12 млрд, виходячи з обсягів 2021 року та середньої ціни на нафту марки Urals цього року.

Росія продовжить заробляти близько $6 млрд на експорті до Угорщини, Словаччини та Чехії через південні гілки Дружби.

Напередодні глава Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що країни ЄС погодили часткову заборону імпорту нафти з Росії.

За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, імпорт нафти в ЄС із Росії до кінця року скоротиться приблизно на 90%.