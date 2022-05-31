Мер Мелітополя: росіяни взялися за продаж черешні

В окупованому російськими військами Мелітополі вже достигла черешня. Окупанти забирають усю ягоду під реалізацію та обіцяють гроші пізніше. Про це, із посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова під час телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

"Мелітопольська черешня вже достигла. Починається перша реалізація, але до реалізації за кілька днів рашисти зібрали всіх фермерів, які її вирощують у великих обсягах та запропонували їм співпрацю: вони забирають усю черешню під реалізацію, а коли реалізують – передадуть якісь кошти", - сказав він.

За його словами, звісно, у місцевих фермерів це викликає великий страх, бо вони вклали кошти у вирощування черешні, доглядали дерева, а сьогодні немає гарантії, що будуть віддавати гроші за ягоди.