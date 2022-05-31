Прем’єрка Естонії: ми не зупинимось на нафтовому ембарго
Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас вважає нафтове ембарго важливим кроком у руйнуванні військової машини РФ, але закликає до подальших кроків в напрямку повної ізоляції Кремля, повідомляє Європейська правда.
"Минулої ночі ми нарешті домовилися щодо 6-го пакета санкцій ЄС, включаючи заборону на імпорт російської нафти", – написала Каллас у Twitter.
Це, на її думку,
"важливий крок до подальшого руйнування військової машини Путіна".
"Ми не зупинимося на цьому. Оскільки війна та злочини Росії проти України тривають, ми повинні продовжувати ізолювати Кремль", – додала вона.