Британська розвідка: метою РФ є повна окупація Донбасу

Британська розвідка вважає, що політична мета Росії полягає в окупації всієї території Донецької і Луганської областей, але для досягнення цього потрібно, крім Сєвєродонецька, захопити Краматорськ і трасу Дніпро-Донецьк, повідомляє Європейська правда.

Зазначається, що захоплення Росією Лимана підтримує її оперативні зусилля, які, ймовірно, полягають в оточенні Сєвєродонецька та закритті "котла" навколо українських сил у Луганській області.

"Сильні обстріли тривають, а на околицях Сєвєродонецька, ймовірно, точаться вуличні бої. Елементи російського Південного угруповання сил, ймовірно, очолюють найуспішнішу вісь у цьому секторі, за підтримки Центрального угруповання сил, що атакує з півночі. Прогрес повільний, але досягнення утримуються" , - йдеться в огляді.

Разом з тим британська розвідка відзначає, що шляхи до "котла" залишаються під контролем України.

"Росія досягла більших локальних успіхів, ніж раніше в кампанії, згрупувавши сили і ведучи вогонь на відносно невеликій території" , - йдеться в огляді.

Британська розвідка зазначає, що це змушує Росію йти на ризик на інших окупованих територіях.