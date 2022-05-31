Начальника ГУР Буданова призначили головою штабу з питань військовополонених

Уряд призначив начальника ГУР Кирила Буданова головою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, повідомляє Українська правда.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України. Відтепер Головне управління розвідки Міноборони разом з СБУ опікуватиметься питаннями військовополонених, зокрема, й обміну.

У ГУР зазначили, що для збору та узагальнення даних про військовополонених, загиблих, зниклих безвісти, незаконно затриманих окупантами, у тому числі – і з-поміж мирного населення з обох сторін воєнних дій в Україні діє Національне інформаційне бюро.