Генштаб: армія РФ втратила у війні проти України 30,5 тисяч солдатів

Генштаб: армія РФ втратила у війні проти України 30,5 тисяч солдатів

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 31 травня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 30 500 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1358 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3302 (+20) од,
  • артилерійських систем – 649 (+6) од,
  • РСЗВ - 207 (+2) од,
  • засобів ППО - 93 (+0) од,
  • літаків – 208 (+1) од,
  • гелікоптерів – 174 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 515 (+8),
  • крилатих ракет - 120 (+2),
  • кораблів /катерів - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2275 (+11) од,
  • спеціальної техніки - 48 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Криворізькому та Запорізькому напрямках.

Дані уточнюються.

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