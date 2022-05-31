Генштаб: армія РФ втратила у війні проти України 30,5 тисяч солдатів
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 31 травня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 30 500 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1358 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3302 (+20) од,
- артилерійських систем – 649 (+6) од,
- РСЗВ - 207 (+2) од,
- засобів ППО - 93 (+0) од,
- літаків – 208 (+1) од,
- гелікоптерів – 174 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 515 (+8),
- крилатих ракет - 120 (+2),
- кораблів /катерів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2275 (+11) од,
- спеціальної техніки - 48 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Криворізькому та Запорізькому напрямках.
Дані уточнюються.