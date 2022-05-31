Єнін: наївно гарантувати, що від рішення захопити Київ відмовляться

Київ був і залишається метою російської агресії проти України. Небезпека столиці збережеться, навіть коли закінчиться війна. Про це сказав перший заступник голови Міністерства внутрішніх справ Євген Єнін, повідомляє РБК-Україна.

"Мабуть, гарантувати, що від рішення захопити Київ чи Україну хтось відмовиться – це наївно", – сказав він.

За його словами, цього, мабуть, не станеться навіть тоді, коли закінчиться війна.

"Маючи таких сусідів під боком – краще перманентно готуватися до агресій і нарощувати свою міць так, щоб сюди просто боялися засунути свій ніс агресори та їхні спільники. Коли закінчиться війна, ми все одно маємо і готуватимемося до нових вторгнень. Сусідів не обирають", – сказав перший заступник голови МВС.

Як зазначив Єнін, тепер очевидно зрозуміло, і це підтверджено матеріальними доказами, що Київ планували захопити за кілька днів, також розраховували на швидку капітуляцію нашої держави.

"Прорахувалися, але ніхто не має ілюзій, що ця війна може бути останньою", – додав він.

Єнін зазначив, що, на жаль, зараз можливо все.

"Хоч і може здатися, що стало спокійно, а на сирени можна не звертати уваги, повертаються посольства, війна вже далеко на сході та півдні, насправді ж – ні. Ми в стані жорсткого протистояння, і досі відстоюємо свою незалежність, і небезпека існує навіть там, де зараз щодо безпечно", – сказав перший заступник голови МВС.

За його словами, навіть у умовно мирному зараз Києві є ризики та загрози. Насамперед це ракетно-бомбові удари з боку РФ, незважаючи на те, що Київ – одне з найбільш захищених міст України з погляду протиповітряної оборони.