Ціна нафти Brent перевищила $123 за барель

Котирування Brent пробили $123 за барель на тлі узгодження Євросоюзом часткового ембарго на російську нафту, повідомляє Новое время.

За даними біржі ICE Futures, липневі ф'ючерси на Brent зранку досягали позначки $124,02 за барель. Вартість ф'ючерсу зросла на 1364%.

Інфографіка: ICE Futures

Торги липневим контрактом завершуються у вівторок. Більш активний серпневий ф'ючерс зростає в ціні на 1,80 долара (1,53%) та торгується на рівні $119,40 за барель.

Липневі ф'ючерси на WTI дорожчали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на $3,59 (3,12%) – до $118,66 за барель.

Напередодні глава Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що країни ЄС погодили часткову заборону імпорту нафти з Росії. За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, імпорт нафти в ЄС із Росії до кінця року скоротиться приблизно на 90%.