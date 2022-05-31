КМВА: Київ будує укріплення на випадок нового штурму

Перший рубіж оборони Києва облаштовується на великій відстані від міста, щоб убезпечити столицю в разі, якщо ворог вчинить нову спробу захоплення.﻿﻿ Про це, з посиланням на Київську міську військову адміністрацію, повідомляє Українська правда.

"Якщо буде повторний штурм, уникнути пошкоджень ми не можемо, але, щоб максимально їх зменшити, перший рубіж оборони Києва обладнується на великій відстані від міста, щоб унеможливити застосування в першу чергу артилерійських підрозділів противника.

До зустрічі з ворогом потрібно бути готовим, навіть якщо такий сценарій здається неможливим" , - повідомили в КМВА. ﻿