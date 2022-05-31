Як банки працюватимуть на Трійцю: роз'яснення НБУ

У період дії воєнного стану в Україні скасовані святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю України. Крім того, вихідний день не переноситься на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Отже, святковий день 12 червня (Трійця), що припадає на неділю, не переноситься. Відповідно понеділок, 13 червня 2022 року, є робочим днем, зокрема для банківської системи" , – відзначили в пресслужбі НБУ.

За даними регулятора, міжбанківські перекази через систему електронних платежів здійснюватимуться з 11 до 13 червня 2022 року включно датою банківського дня 13 червня 2022 року.