Радник мера: окупанти почали вивозити з Маріуполя сталь

Із захопленого російськими військами Маріуполя в порт Ростов-на-Дону вирушило судно з 2,5 тисячами тонн награбованої рулонної сталі. Також РФ змінює назви та прапори на вкрадених суднах. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, повідомляє Укрінформ.

«Порт. На судно РМ3 Росії було завантажено 2,5 тис. тонн рулонної сталі і вирушило в порт Ростов-на-Дону» , - написав Андрющенко.

За його словами, окрім того, російські загарбники вже анонсували «націоналізацію» де-факто крадіжки 34 суден, що залишись в порту. Вже розпочато процес їх перейменування та зміни прапорів.

Андрющенко раніше зазначав, що загарбники хочуть вивезти металопрокат та залишки зерна з території Маріупольського порту. Металопрокату, за його словами, в порту на кілька десятків мільйонів доларів США.