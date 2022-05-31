Залишайтеся в укритті: мер Сєвєродонецька повідомив про ситуацію в місті

У Сєвєродонецьку Луганської області армія Росії контролює значну частину міста. Бої йдуть у центральній його частині. Про це в спеціальному ранковому інформаційному ефірі заявив голова Сєвєродонецької районної адміністрації Роман Власенко, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, близько 50% міста захоплено російськими військами.

"Російські війська контролюють значну частину міста Сєвєродонецьк, бої ведуться в центральній частині міста. Перший штурм у них (російських військових - ред.) був невдалий, їх вдалося вибити з міста", - розповів він.

Вдруге, вийшовши на околиці, вони закріпилися та створили "деякий плацдарм" , каже Власенко.

"Географічно, за периметром, штурмові дії відбувалися відразу за трьома напрямками", – сказав мер.

Крім того, він додав, що місто паралізоване через бойові дії, доставляти гуманітарну допомогу цивільному населенню немає можливості вже близько тижня, евакуація не відбувалася кілька днів, а обстріли та бойові дії відбуваються фактично цілодобово.

"Ми закликаємо місцевих перебувати у захисних спорудах, поки йдуть інтенсивні та напружені бойові дії", – сказав голова РДА.

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