РВА: 50% Сєверодонецька захоплено російськими військами
У Сєвєродонецьку Луганської області армія Росії контролює значну частину міста. Бої йдуть у центральній його частині. Про це заявив голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації (РВА) Роман Власенко, повідомляє Радіо Свобода.
За його словами, близько 50% міста захоплено російськими військами.
"Російські війська контролюють значну частину міста Сєвєродонецьк, бої ведуться в центральній частині міста. Перший штурм у них (російських військових - ред.) був невдалий, їх вдалося вибити з міста", - розповів він.
Вдруге, вийшовши на околиці, вони закріпилися та створили
"деякий плацдарм" , каже Власенко.
"Географічно, за периметром, штурмові дії відбувалися відразу за трьома напрямками", – сказав мер.
Крім того, він додав, що місто паралізоване через бойові дії, доставляти гуманітарну допомогу цивільному населенню немає можливості вже близько тижня, евакуація не відбувалася кілька днів, а обстріли та бойові дії відбуваються фактично цілодобово.
"Ми закликаємо місцевих перебувати у захисних спорудах, поки йдуть інтенсивні та напружені бойові дії", – сказав голова РДА.
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