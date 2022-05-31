Канцлер Австрії: газового ембарго не буде в наступному пакеті санкцій ЄС проти РФ

Європейський Союз не буде обговорювати газове ембарго в рамках наступного пакета санкцій проти Росії за війну проти України, повідомляє Економічна правда.

Після першого дня саміту, на якому лідери погодили нафтове ембарго з винятками постачання через трубопроводи, чиновники та дипломати заявили, що припинити закупівлю ЄС російського природного газу буде ще складніше.

Водночас глава Євроради Шарль Мішель запевнив, що глави держав і урядів ЄС віддані виконанню своїх зобов’язань, взятих на саміті у Версалі в березні, щодо припинення десятиліть залежності від російських енергоносіїв.

Глава уряду Нідерландів Марк Рютте сказав, що лідери підійдуть до наступного раунду санкцій по-іншому, щоб не зайти у глухий кут.