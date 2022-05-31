Обстрілювали Харківщину: двом російським військовим оголосили вирок

Котелевський районний суд Полтавської області засудив до 11 років та 6 місяців ув'язнення російських військовослужбовців Олександра Бобикіна та Олександра Іванова за обстріл Харківської області, повідомляє УНН.

"Бобикіна визнати винуватим у пред'явленому обвинуваченні у вчиненні злочину передбаченого ч.1. ст. 438 ККУ та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 11 років 6 місяців. Зарахувати досудове тримання під вартою Бобикіна та строк відбування покарання обчислювати з 6 квітня 2022 року. Іванова визнати винуватим у пред'явленому обвинуваченні у вчиненні злочину передбаченого ч.1. ст. 438 ККУ та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 1 років 6 місяців. Зарахувати досудове тримання під вартою Іванову та строк відбування покарання з 6 квітня 2022 року" ,– оголосив суддя.

Прокуратура просила застосувати до окупантів максимальне покарання, передбачене ч. 1 ст. 438 – 12 років позбавлення волі.

У прокуратурі повідомили, що обстрілами окупанти зруйнували об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки у смт Козача Лопань Харківського району та навчальний заклад Дергачівської міської ради.

Обстріли військовослужбовці здійснювали з населеного пункту Малинівка Бєлгородської області РФ, а після вторгнення відкривали вогонь уже з території України. Окупанти достовірно знали, що обстрілюють цивільну інфраструктуру та мирне населення.

Після того, як військових розгромили, вони переховувались. Вийшовши на український блокпост, окупанти здались.

Під час засідання підсудні повністю визнають свою провину.

Також суд ухвалив стягнути з окупантів на користь держави за проведення експертиз загалом понад 49 тисяч.

Суд визнав каяття росіян обставиною, яка пом'якшує вирок, однак відкинув доводи про те, що вони нібито діяли під примусом.

До набрання чинності вироку Бобикін та Іванов залишатимуться під вартою.