Боррель: Євросоюз має стати серйозною військовою силою
Війна в Україні довела Європейському союзу, що м'якої сили недостатньо. Тому ЄС має стати серйозною військовою силою, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, якого цитує Corriere della Sera.
"Те, що ми засвоїли на підставі війни в Україні, що недостатньо торгівлі, верховенства закону, недостатньо бути сильною громадянською державою, ЄС також має бути серйозною військовою силою", - закликав Боррель.