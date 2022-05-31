Боррель: Євросоюз має стати серйозною військовою силою

Війна в Україні довела Європейському союзу, що м'якої сили недостатньо. Тому ЄС має стати серйозною військовою силою, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, якого цитує Corriere della Sera.