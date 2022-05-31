Київ призупинив процес перейменування вулиць та метро

У Києві вирішили призупинити процес перейменування вулиць, станцій метро та інших топонімів. Тому що до цього необхідно підійти з наукової точки зору і відповідно до законодавства, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телемарафону.