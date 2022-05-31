Нардеп: сьогодні ВР розгляне питання звільнення Людмили Денісової

Сьогодні відбудеться одинадцяте пленарне засідання Верховної Ради України після початку війни. Про це повідомив народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Железняк на своєму офіційному Телеграм-каналі.

За його словами, розпочнеться засідання ВР із виступу Президента Словаччини Зузани Чапутової.

Далі на порядку денному, зокрема, порушать питання про звільнення омбудсмена Людмили Денисової.

Цю інформацію також підтвердила спікер фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.