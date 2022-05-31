В Туреччині анонсували візит Лаврова для обговорення експорту українського зерна

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу анонсував візит глави МЗС Росії до Туреччини 8 червня, повідомляє Європейська правда.

За його словами, на зустрічі з Лавровим, серед інших, обговорюватиметься тема формування "коридору безпеки" для постачання української пшениці через Чорне море.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Анкара веде переговори з Києвом та Москвою про відкриття коридору через Туреччину для експорту зерна з України.

Під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність організації зустрічі України, Росії та ООН у Стамбулі.

У Кремлі заявили, що Путін у розмові наголосив на готовності "сприяти" безперешкодному морському транзиту вантажів у координації з турецькими партнерами. Кремль заявив, що Росія може експортувати суттєві обсяги добрив та сільгосппродукції у разі зняття санкцій.

Пізніше в понеділок Ердоган і президент Володимир Зеленський обговорили можливі переговори України та РФ і морські коридори для експорту.