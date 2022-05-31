МЗС: Туреччина не підтримає санкції проти РФ, але й не дозволить їх обійти
Анкара не підтримає санкції проти Російської Федерації, однак й не дозволить РФ оминати обмеження через Туреччину, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Про це заявив очільник МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу.
"Щодо Туреччини, то позиція Анкари з цього питання (санкцій - ред.) від початку ясна: Ми принципово проти будь-яких форм санкцій. Туреччина заявляє, що підтримає лише обмеження, запроваджувані лише на рівні ООН. Це важлива позиція. Тому в сучасному світі, як ми бачимо, кожна країна може запроваджувати обмеження щодо іншої. Це стосується не лише російсько-української війни. Так було у минулому, і так може бути у майбутньому", - сказав міністр.