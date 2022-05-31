МЗС: Туреччина не підтримає санкції проти РФ, але й не дозволить їх обійти

Анкара не підтримає санкції проти Російської Федерації, однак й не дозволить РФ оминати обмеження через Туреччину, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це заявив очільник МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу.