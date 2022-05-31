Лавров назвав умову розблокування українських суден із зерном
Росія готова забезпечити безперешкодний прохід суден із зерном з українських портів у Середземне море. Однак за умови, що Україна "вирішить проблему їхнього розмінування". Про це, із посиланням на російські ЗМІ, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
"Для цього необхідно, щоб українські представники розмінували прибережні води, що знаходяться у територіальних водах, у територіальному морі України та які були заміновані", - сказав Лавров.
При цьому він зазначив, що
"РФ давно зробила все від неї залежне, щоб розв'язувати продовольчу проблему, що виникає у світі", але не уточнив, що саме він мав на увазі.