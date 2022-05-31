Данілов: у Білорусі запевняли, що нападу з їхнього боку не буде

Міністр оборони Республіки Білорусь Віктор Хренін і голова Державного прикордонного комітету цієї країни Анатолій Лапо у телефонних розмовах напередодні 24 лютого запевняли, що нападу з їх боку не буде. Про це повідомив в інтерв’ю секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, повідомляє Укрінформ.

“На превеликий жаль, дійсно, ми вважали, що з території Білорусі не буде того нападу, який, на жаль, відбувся. Більш того, за два дні до війни наш міністр оборони спілкувався з міністром оборони Білорусі. І вони запевняли, що ні в якому разі цього не буде” , - зазначив Данілов.

“Наш головний прикордонник за день спілкувався з головним прикордонником Білорусі. Він каже, навіть не думайте собі, що ми в цьому будемо брати участь, що з нашої території на вас хтось піде. Але вони пішли не тільки з цього боку, вони пішли по всьому кордону” , - додав він.

За словами секретаря РНБО, підготуватися до війни складно, тому що багато залежить від множинності факторів, і ніхто не знає, по яких вона піде сценаріях.