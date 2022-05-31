Обстріл Миколаєва: частину жителів міста закликали виїхати

Жителям Миколаєва та приміських сіл рекомендують тимчасово виїхати із міста. Зокрема, просять виїхати з Корабельного та Інгульського району міста, а також сіл Полігон, Миколаївське, району НАРП, Кульбакине. Про це повідомив прес-секретар Військової комендатури оборони Миколаєва Дмитро Плетенчук у себе у Facebook.

За його словами, мешканцям, які за різних обставин не можуть покинути свої будинки, рекомендується перебувати у бомбосховищах, підземних укриттях або поряд із ними.

"У разі початку обстрілу потрібно негайно прямувати в укриття, а у разі їх відсутності поряд – перебувати біля північних та західних сторін міцних споруд, але не надто наближатися до них. Не можна перебувати в панельних багатоквартирних будинках", – написав Плетенчук.

Він зазначив, що попадання снарядом у 203 мм у панельні будинки призводить до їх суттєвих руйнувань. Такі споруди не врятують.

Крім того, він повідомляє, що російські війська можуть використати касетні реактивні снаряди.

За словами Плетенчука, починаючи з 26 травня, обстріли Миколаєва здійснюють підрозділи 291 артилерійської бригади російських військ. Для обстрілу використовуються 203-мм гармати 2С7 "Півонія". Застосовуються два типи снарядів із дальністю стрілянини 37 км та 47,5 км. Снарядів другого типу у російських військ відносно менша, тому й менша ймовірність їх застосування.