Лукашенко заявив про "спецоперацію" КДБ в Україні

Олександр Лукашенко заявив про проведення "спецоперації" КДБ в Україні. За його словами, вона полягала у звільненні десятків білорусів, які нібито були в українському полоні, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Він розповів, що так звана "спецоперація" пройшла "без шуму і пострілів".

"Явно не з власної волі виявилися заручниками, і не лише ситуації, а й окремих бажань найгірших людей в Україні. Коли почалася спецоперація Російської Федерації, наші люди, кілька десятків, залишилися там, прямо скажемо, заручниками ситуації. І їх треба було повертати додому, в сім'ї" , - сказав Лукашенко.

За його словами, що нібито до початку так званої "операції білоруських спецслужб" двох громадян нібито вбили українці.